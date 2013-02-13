Следователи Липецка считают, что пропавшего депутата убили

//Криминал

13 февраля 2013, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Липецке исчез депутат горсовета, гендиректор ОАО "Литер", руководитель отделения "Опоры России", а также член регионального координационного совета Общероссийского народного фронта Михаил Пахомов.

Тревогу забили его коллеги. Мобильный телефон Пахомова не отвечает несколько дней, в среду он не явился на заседание профильной комиссии горсовета. Председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков решил обратиться в полицию с заявлением об исчезновении Михаила Пахомова. С подобным заявлением обратилась и мама парламентария, сообщает rg.ru.



Рассматривается версия о том, что 37-летнего бизнесмена и политика похитили. Накануне люди видели, как неизвестные у липецкого ресторана "Маренго" на улице Водопьянова затащили в автомобиль "Хендай" молодого мужчину. На месте происшествия был найден телефон, принадлежащий Михаилу Пахомову, а также предметы его одежды.Возбуждено уголовное дело.



Местные СМИ сообщают, что летом этого года имя Михаила Пахомова фигурировало в ряде публикаций федеральных СМИ. Липецкого предпринимателя обвиняли в том, что в свое время он получил миллиардный подряд на строительство инфраструктуры томской особой экономической зоны.



