Смелая судакская продавщица брызнула газом в грабителя, угрожавшего ей сверлом

//Криминал

13 февраля 2013, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Сотрудники судакской милиции раскрыли разбойное нападение на продавца магазина, совершенное в конце января.

Как передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД, 22 января вооруженный сверлом мужчина напал в торговом павильоне на 45-летнюю женщину, и потребовал отдать ему выручку.

«У женщины хватило сил и самообладания, чтобы противостоять нападавшему: она брызнула в лицо налетчику из газового баллончика, после чего нападавший скрылся», - отметили в милиции.

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