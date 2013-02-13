Звонок о похищенных девочках был сделан в Рязанской области

Похищенные 12 февраля в Москве сестры могут находиться в Рязанской области. Именно оттуда звонила женщина, сообщив, что с детьми все в порядке. Об этом сообщают сегодня следователи.

Из сообщения СК РФ: «Вчера в правоохранительные органы поступил звонок от неизвестной женщины, которая представившись их родственницей, сообщила, что с детьми все в порядке. Предварительно установлено, что звонок поступил с телефона, следовавшего в Рязанскую область».



Автомобиль Volvo, в который девочек затащили силой на глазах у прохожих, был обнаружен в нескольких сотнях километров к юго-востоку от столицы.

С родителей Насти и Саши подозрения по-прежнему не сняты. Недавно их лишили родительских прав на старшую дочь. Ранее в полицию обратился мужчина, заявивший, что дети у него, однако эта информация не подтвердилась.







