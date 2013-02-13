Запутанная история о похищении из психбольницы обрастает подробностями

К побегу женщины из психоневрологической больницы может быть причастен 26-летний жених пациентки Антон Бутырин. Его возлюбленную, 32-летнюю Анну Павленкову, в психбольницу отправили родители.

Соседи похищенной пациентки заявили, что Павленкова всегда вела себя скромно, но в последнее время связалась с компанией местных хулиганов. Нередко компания собиралась прямо в подъезде, после этого жильцы находили упаковку из-под курительных смесей, известных как «спайс» (вид наркотика).



Соседи не смогли не заметить иизменений, которые произошли с фигурой Анны в последнее время - возможно, что женщина беременна.



По некоторым данным, Анна Павленкова попала в клинику с психозом, вероятно, принудительно – если ярко выраженное расстройство сопровождается агрессивным поведением и человек опасен для окружающих. Соседи отмечают, что из квартиры Павленковой нередко доносились ругань и громкий топот. На теле Павленковой видели синяки и царапины. Судя по записям в соцсетях, с Бутыриным они знакомы больше года.



Ранее «АН» писали: Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку по факту побега женщины из психоневрологической больницы в Восточном административном округе Москвы.



