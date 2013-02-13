Под видом китайского ширпотреба в Россию хотели ввезти продукцию мировых брендов

Одиннадцать дел об административных правонарушениях по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров возбуждено в отношении мошенников, пытавшихся под видом китайской подделки ввезти в Псковскую область 100 тонн одежды и мебели из Евросоюза.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе Себежской таможни, в конце декабря 2012 года на Овинковском таможенном посту сотрудники оперативно-розыскного отдела провели досмотр десяти товарных партий. Установлено, что недобросовестный перевозчик пытался незаконно ввезти около 100 тонн мебели и одежды европейского производства. В частности, товар изготовлен в странах ЕС: Италии, Германии, Польше. Кроме того, на товаре имеются маркировки известных европейских брендов таких как: Swarovski, FAUSTIG, CEPPI, IGUZZINI, FAZZINI, FRAGILE, BROADWAY.

Между тем, в документах перевозчик заявил, что почти весь товар произведён в Китае.

В настоящее время стоимость товара и сумма ущерба устанавливаются, а к проводимой проверке кроме правоохранительного блока таможни подключены подразделения экономического блока и эксперты. Как пояснили в пресс-службе таможни, в преступные планы недобросовестных участников ВЭД, по-видимому, входил расчёт на предновогодний ажиотаж. Вероятнее всего они надеялись, что в условиях цейтнота товар пройдёт помимо таможенного контроля. Декларации на товары были поданы 28 декабря и, учитывая временные рамки, таможенные органы были обязаны их оформить до наступления новогодних каникул.