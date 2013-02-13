В Махачкале злоумышленники обстреляли здание Следственного комитета

В Махачкале неизвестные злоумышленники обстреляли во вторник вечером здание следственного управления Следственного комитета РФ в поселке Новый Хушет Ленинского района столицы Дагестана. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Установлено, что обстрел велся из огнестрельного оружия калибра 7,62 миллиметра. В момент обстрела в здании находились сотрудники следственного управления республики. Новому зданию, где еще продолжается ремонт, причинены повреждения в виде сквозных пулевых отверстий остекления лестничных клеток, а также повреждения металлической обшивки фасада.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 295 УК РФ ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").