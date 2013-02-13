В Волгограде из-за тривиальной ссоры двух дам произошло убийство

В Волгограде, из-за ссоры двух женщин оказался убит мужчина. Кавалер одной из товарок неожиданно застрелил сопровождавшего её человека. Причем до этого оба в словесной перепалке не участвовали.

Накануне в 9 часов вечера в рабочем районе Волгограда – Тракторозаводском – заспорили две женщины. Конфликт разгорелся прямо у входа в продовольственный магазин в присутствии сожителей ссорящихся дам. Один из мужчин решил заступиться за свою спутницу. И не придумал ничего умнее, как достать имевшееся при нем самодельное устройство, предназначенное для стрельбы мелкокалиберными патронами, и открыть огонь. Причем, жертвой доморощенный стрелок выбрал не обидчицу своей пассии, а ее молодого человека.

Одного прицельного выстрела хватило, чтобы мужчина упал замертво. Как сообщила «АН-онлайн» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по связям со СМИ Наталия Куницкая, смерть потерпевшего наступила от огнестрельного ранения в область сердца.

Уйти стрелку далеко не удалось. Уже через несколько часов он был задержан по месту жительства сожительницы, где оперативники обнаружили и орудие преступления. Под давлением собранных улик и доказательств задержанный дал признательные показания. Как выяснилось, 35-летний убийца уже был судим за незаконный оборот оружия.