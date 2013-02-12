Похищенные в Москве девочки отбивались, прохожие пытались их спасти
12 февраля 2013, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Следственном комитете России рассказали некоторые подробности похищения в Москве двух сестер 7 и 10 лет. Заведено уголовное дело по статье "Похищение двух заведомо несовершеннолетних".
"Со слов очевидцев, перед тем как детей посадили в машину, одна из девочек начала звать на помощь, однако прохожий не смог открыть заблокированную изнутри дверь автомашины, и мужчины скрылись", - рассказали в СК.
В ведомстве отметили, что семья похищенных девочек является неблагополучной, поэтому сестры жили у бабушки.
В настоящее время следователи допрашивают мать, бабушку и других родственников, а также педагогов детей. В квартире, где проживали девочки, проведен обыск. Расследование уголовного дела продолжается.