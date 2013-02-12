В Карелии вынесен приговор женщине, которая заживо сожгла соседа

В Карелии 35-летняя местная жительница признана виновной в том, что в ходе ссоры подожгла своего знакомого, который погиб от сильнейших ожогов. Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Об этом во вторник сообщает СКР. Женщина осуждена за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

"Следствием и судом установлено, что ночью 15 августа 2012 года обвиняемая, находясь на даче недалеко от города Костомукша, в результате ссоры во время совместного распития спиртного со своим 40-летним соседом вылила на него из бутылки бензин и подожгла. Получив сильнейшие ожоги, мужчина находился на даче обвиняемой без оказания медицинской помощи до вечера следующего дня. Он был госпитализирован только, тогда когда брат погибшего приехал к себе на дачу и, не найдя потерпевшего, пошел к соседям", - говорится в сообщении Следственного комитета России.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в Костомукшской городской больнице.