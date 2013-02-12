В Татарстане возбуждено дело в отношении работника прокуратуры за мошенничество

Руководителем следственного управления СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении старшего помощника прокурора Арского района Азата Шайхутдинова.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

"По версии следствия, в феврале 2013 года Шайхутдинова совместно со своим знакомым Ильгизом Насыровым потребовали у местного жителя 1,3 млн. рублей за получение свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок в УФРС. Однако последний сообщил об этом в правоохранительные органы и все последующие действия происходили под контролем оперативных служб. В результате 11 февраля 2013 года после получения денежных средств Насыров, а следом за ним и Шайхутдинов были задержаны с поличным", - Сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.