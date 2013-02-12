Подозреваемая в убийстве ребенка девушка жила в благополучной семье

Жительница Симферополя, подозреваемая в убийстве собственного двухлетнего ребенка, жила в благополучной семье, но постоянно убегала из дома к другу-алкоголику.



Об этом «Аргументам недели — Крым» сообщил брат Надежды Дмитрий.



«Мы видели много информации в СМИ о том, что Надю, якобы, выгоняли из дома, не пускали на порог ребенка... Это не так. Надя сначала сама постоянно убегала к этому алкоголику (сожитель Надежды Игорь. – «АН-Крым»). Потом решили следующим образом: раз уж она так хочет, то пусть днем приходит с малышом, играет со старшей дочкой, а вечером уходит к своему любовнику», - рассказывает Дмитрий.

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