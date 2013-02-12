Владельцы подпольных казино в Волгограде заплатят штраф в 5% от заработанного

В Волгограде правоохранительные органы смогли привлечь к ответственности двух друзей, организовавших подпольное казино. Доказан и доход от незаконной деятельности игрового клуба - более 60 миллионов рублей.

Как стало известно «АН-онлайн», СУ СК РФ по Волгоградской области и судом установлено, что преступная группа была создана в октябре 2011 года. Ее целью было получение прибыли от проведения азартных игр. Между сообщниками было четкое распределение ролей. Один управлял деятельностью игровых клубов. Второй отвечал за безопасность, подбор персонала, а также решение вопросов по аренде помещений.

Вот только приговором суда Эмануэлю Алаеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. А еще он обязан оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Практически к такому же наказанию приговорен и его подельник Круселев - 3 года условно с испытательным сроком на 2 года и выплатой в доход государства штрафа в сумме 150 тысяч рублей.