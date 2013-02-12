СК: в НИИ психиатрии произошло не похищение, а побег

Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку по факту побега женщины из психоневрологической больницы в Восточном административном округе Москвы, сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, 12 февраля 2012 года трое неизвестных способствовали побегу одной из пациенток психоневрологической больницы в Восточном административном округе столицы», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее «АН» сообщали: на Московский научно-исследовательский институт психиатрии Минздравсоцразвития сегодня вечером совершено вооруженное нападение. Трое влетели в здание и ранили из пистолета охранника. Забрав 14-летнюю пациентку из закрытого стационара, нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

По новой информации, речь идет о пациентке в возрасте 34 лет. Один из нападавших обронил паспорт.



