У тренера российских биатлонисток украли деньги на Чемпионате мира

Старшего тренера женской сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера обокрали на чемпионате мира в чешском Нове-Место. Инцидент произошел еще до начала первенства в гостинице.

У наставника российских биатлонисток украли энную сумму денег. Герр Пихлер, впрочем, не стал раздувать скандал и писать заявление в полицию.



Вернувшись в свой гостиничный номер, Пихлер не обнаружил оставленных там денег. Узнав о происшествии, организаторы турнира во избежание огласки тут же в полном размере возместили главному тренеру россиянок сумму ущерба, пишут спортивные СМИ. Сам тренер и руководство Союза биатлонистов России (СБР) отказались комментировать произошедшее.



Пихлер возглавил сборную России в апреле 2011 года.



