В Туве драка с полицейскими закончилась поножовщиной и стрельбой

На полицейских возле Дома культуры села Нарын Эрзинского района Тувы сегодня ночью напали не менее 20 человек с палками и ножами. Молодым людям, распивавшим спиртные напитки, просто было сделано замечание.

Один из сотрудников вызвал по телефону для подкрепления полицейский наряд. Однако до его прибытия к нападавшим на сотрудников полиции присоединилось еще несколько человек, выходивших из Дома культуры.



Во время борьбы в ход пошли ножи и табельное оружие, в результате чего один из нападавших с огнестрельным ранением ноги госпитализирован в центральную районную больницу. Кроме того, в пункт полиции доставлены для выяснения обстоятельств пятеро молодых людей.



Сотрудникам полиции также была оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится служебная проверка.

По факту посягательства на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Нарушителям закона грозит до 10 лет лишения свободы.



