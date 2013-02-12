Информация о том, что похищенные девочки у отца - не подтверждается

Столичная полиция продолжает поиски похищенных в Москве несовершеннолетних сестер. Ранее в полицию обратился мужчина, заявивший, что дети у него, однако эта информация не подтвердилась.

"Московская полиция вновь обращается ко всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавших сестер, 11-летней Насте и 7-летней Саше, с просьбой позвонить по телефону "02" или обратиться в ближайший отдел внутренних дел, — сказал сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве. — Поиски продолжаются, полиция пытается связаться с родителями девочек", сообщают vesti.ru.



Ранее «АН» сообщали: В Москве неизвестный мужчина похитил двух девочек - 7-летнюю и 10-летнюю на северо-западе столицы. Похищение детей - двух сестер - произошло в районе дома № 35 по улице Сходненская.



