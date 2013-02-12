Арест Алексея Русакова, по вине которого погибла Марина Голуб, продлен

Сегодня продлен до 13 апреля срок ареста Алексея Русакова, фигуранта уголовного дела о ДТП в Москве, в котором погибла актриса Марина Голуб. Об этом сообщает столичный главк МВД РФ.

"АН" сообщали о ДТП на пересечении Вернадского и Лобачевского, где столкнулись сразу четыре автомобиля - "Жигули", "KIA", "Хендай" и "Кадиллак". По предварительным данным, виновник ДТП - водитель "Кадиллака".

Водитель автомашины "Кадиллак GMT" следовал по улице Лобачевского в направлении Ленинского проспекта. На пересечении с проспектом Вернадского автомобиль столкнулся с "Хендай Соната", который следовал по проспекту Вернадского в направлении области. После удара "Хендай" в свою очередь столкнулся с "Киа Спортейдж" и ВАЗ 21113, которые двигались по проспекту Вернадского в сторону центра. В результате ДТП погиб водитель автомашины "Хендай" и актриса Марина Голуб, находившаяся в этом автомобиле в качестве пассажира.



Была установлена личность водителя "Кадиллака", Алексея Русакова, 1980 года рождения.



