Следствие подозревает замглавы метро в хищении 128 миллионов

Следствие подозревает замглавы метро Владимира Моисеева в хищении 128 миллионов, речь идет о первом заме начальника дирекции строящегося метрополитена ГУП "Московский метрополитен", возбуждено уголовное дело.

По данным российских СМИ, ссылающихся на информацию МВД, Моисеев участвовал в реализации преступной схемы, еще будучи замдиректора ГУП "Литейно-прокатный завод".

Сообщники Моисеева, как считает следствие, - его начальник Виктор Химичев и учредитель нескольких компаний Сергей Русаков.

Фигуранты уголовного дела заключили договор о покупке акций подконтрольных коммерческих организаций на сумму 520 млн рублей, Химичев. как пишут СМИ, распорядился оплатить сделку бюджетными деньгами, выделенными государством на увеличение уставного капитала завода, в итоге на счета подконтрольных фирм было перечислено 128 млн рублей, уточняют Интернет-СМИ.

Эксперты ГУ МВД России по Москве выяснили, что реальная стоимость акций не превышала 25 млн рублей.