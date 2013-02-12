Полицейские Подмосковья задержали мошенника по продаже недвижимости

В Подмосковье задержан мужчина по подозрению в совершении мошенничества с недвижимостью, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – мошенничество.

В полицию с заявлением обратилась женщина, уточнившая, что прочитала объявление о продаже части домовладения в Красногорске, связалась с продавцом недвижимости и, обсудив все детали, согласилась приобрести часть дома. Злоумышленник выписал расписку на сумму 580 000 рублей, которые потерпевшая внесла в качестве залога.

Расписка была выписана в ноябре 2012 года. Продавец обещал оформить все документы для заключения сделки купли-продажи, однако сделка так и не была заключена. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

В ходе проведения расследования было установлено, что часть дома злоумышленник давно подарил своей несовершеннолетней дочери, а так как он не работал, у него образовались крупные долги, которые необходимо возвращать.

Мужчина решил использовать ранее оформленные документы на собственность, вводя в заблуждение покупателей, и под предлогом внесения залога за недвижимость, похищал денежные средства потерпевших.

В настоящее время установлено несколько человек, которых обманул 40-летний житель г. Красногорска. По предварительным подсчетам, общая сумма похищенных денежных средств составила около 1 400 000 рублей.

В настоящее время Следственным управлением УМВД России по Красногорскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – мошенничество.