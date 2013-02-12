В Москве у пенсионера украли ценностей на 4 миллиона рублей

В Москве у пенсионера украли 4 миллиона рублей, потерпевший обратился в полицию в понедельник, пояснив, что воры проникли в его квартиру на Шарикоподшипниковской улице, откуда похитили крупную сумму денег и личные вещи.

По словам потерпевшего, общий ущерб от кражи составил 4 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.