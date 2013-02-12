В Москве неизвестный мужчина похитил двух девочек - 7-летнюю и 10-летнюю на северо-западе столицы. Похищение детей - двух сестер - произошло в районе дома № 35 по улице Сходненская.

В полицию об этом сообщила очевидец происшествия. Мужчина посадил девочек в автомобиль "Вольво-60" темного цвета

и увез в неизвестном направлении.

В Москве введен план "Перехват". Свидетелям похищения сестер удалось запомнить фрагмент номера - 492. Полиция просит всех очевидцев и людей, располагающих информацией о том, где находится этот автомобиль, сообщать по "02".