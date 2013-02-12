В Москве похищены две девочки 7 и 10 лет, неизвестный увез детей на "Вольво"
12 февраля 2013, 10:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве неизвестный мужчина похитил двух девочек - 7-летнюю и 10-летнюю на северо-западе столицы. Похищение детей - двух сестер - произошло в районе дома № 35 по улице Сходненская.
В полицию об этом сообщила очевидец происшествия. Мужчина посадил девочек в автомобиль "Вольво-60" темного цвета
и увез в неизвестном направлении.
В Москве введен план "Перехват". Свидетелям похищения сестер удалось запомнить фрагмент номера - 492. Полиция просит всех очевидцев и людей, располагающих информацией о том, где находится этот автомобиль, сообщать по "02".