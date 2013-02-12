В подземном переходе на станции метро "Текстильщики" зарезали мужчину, убийство произошло в ночь на вторник, предварительно, конфликт, приведший к убийству, возник между группой из трех человек и одним мужчиной.

Сообщается, что молодые люди увидели мужчину кавказской внешности и начали приставать к нему, в итоге один из троих парней получил удар ножом в область сердца и скончался на месте.

На месте убийства работают следователи и оперативники, решается вопрос о возбуждении дела.