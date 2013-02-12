В Дагестане зарезали сыновей сотрудника полиции

В Дагестане убиты двое детей сотрудника полиции, преступление произошло вечером в понедельник в поселке Белиджи Дербентского района Дагестана, погибшие - дети 9 и 11 лет, смерть детей наступила от ножевых ранений, передают СМИ.

Хозяин дома - сержант полиции, вернувшись с женой и дочерьми из гостей, обнаружил тела сыновей, установлено, что из дома пропали деньги и украшения, на месте двойного убийства работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело.