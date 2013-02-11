Сотрудник колонии поставлял мордовским зекам марихуану

Очередное ЧП произошло в Мордовском УФСИН: здесь задержан сотрудник одной из колоний, пытавшийся пронести с собой на работу несколько граммов наркотика. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе Следственного управления, задержанный является младшим инспектором группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №17. Ему вменяется в вину «пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».

По данным следователей, 23-летний инспектор выступил в качестве посредника в интересах одного из осужденных: за денежное вознаграждение подрядился пронести ему с воли марихуану. Получив в поселке Озерный Зубово-Полянского района у неустановленных пока лиц пакет с 19,8 граммами наркотика, он должен был пронести его за периметр колонии и передать заключенному. Однако выполнить «подряд» он так и не смог, так как был задержан сотрудниками оперативных служб.

Сейчас проводятся следственные действия по выявлению отправителей наркотика, а также выясняются другие обстоятельства совершенного преступления. Следствие пока не может исключать того, что ранее сотрудник колонии уже проносил аналогичные посылки за колючую проволоку.