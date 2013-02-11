От дагестанских чиновников требуют вернуть украденные миллионы

В Дагестане дошло до суда уголовное дело в отношении чиновников, обвиняемых в хищении более 88 млн бюджетных рублей. Несмотря на то, что дело было раскрыто, вернуть деньги в казну пока не удалось.

Как полагает следствие, в 2009-2010 годах А.Ханахмедов, являясь главой администрации Табасаранского района Республики Дагестан, совместно с директором ООО «ДиК» У.Дадаевым похитили бюджетные средства на 88 млн рублей. Деньги были отпущены для строительства, ремонта и реконструкции газопроводов, автодорог и моста.

Хищению денег, как выяснило следствие, способствовали незаконные действия и заместителя главы администрации Табасаранского района Усманова, а также архитектора администрации этого района Г.Абдуллаева, которые по указанию своего руководителя внесли в акты выполненных работ и справки об их стоимости заведомо ложные сведения.

Уголовное дело направлено в Табасаранский районный суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу. Одновременно, в связи с тем, что причиненный ущерб до настоящего времени не возмещен, прокурор заявил гражданский иск в интересах государства о взыскании с обвиняемых 88.249 млн рублей.