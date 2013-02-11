В Подмосковье задержана женщина, задушившая проводом двухлетнюю дочь

В Московской области задержана женщина, подозреваемая в убийстве дочери. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает в понедельник пресс-служба СКР.

"9 февраля 2012 года в 22 часа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома в деревне Врачево Луховицкого района тела 2-летней девочки с телесными повреждениями в виде странгуляционной борозды. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней)", - говорится в сообщении Следственного комитета.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что смерть девочки наступила в результате механической асфиксии в результате удушения проводом от музыкального центра.

По подозрению в совершении преступления задержана 22-летняя мать ребенка, которая сначала отрицала свою причастность к совершенному убийству.

Однако вскоре она призналась, что, разозлившись на то, что дочь плачет, набросила на шею ребенка провод и задушила. Впоследствии женщина пыталась убедить следователей в несчастном случае, однако ее версия была опровергнута.

Следствие отмечает, что ранее злоумышленница уже была лишена родительских прав в отношении еще двух своих детей 2010 и 2011 года рождения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.