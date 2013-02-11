Адвокат, находящийся в международном розыске за убийство, попался на краже еды

В Волжском при попытке кражи продуктов из магазина задержан адвокат, находящийся в международном розыске за убийство и нанесение ножевых ранений. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Инцидент, из-за которого волгоградский адвокат попал в международный розыск произошел минувшим летом.

19 июня в Советском районе города Волгограда на территории дачного участка, принадлежащего месткому адвокату, с множественными ножевыми ранениями обнаружено тело 72-летнего индивидуального предпринимателя, специализирующегося на строительстве.

В этот же день с этого садоводческого товарищества в лечебное учреждение с аналогичными телесными повреждениями доставлен 65-летний мужчина.

Было возбуждено дело по двум статьям: ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе расследования данного уголовного дела была установлена причастность к совершенным преступлениям адвоката, на которого был зарегистрирован дачный участок. По данным следствия, 19 июня 2012 года подозреваемый пригласил предпринимателя для того, чтоб обсудить вопросы строительства хозпостроек на территории дачи. В ходе разговора между мужчинами произошел конфликт, в результате которого адвокат схватил нож и нанес им множественные удары. На крики о помощи прибежал владелец соседнего участка, которому злоумышленник нанес аналогичные повреждения и скрылся с места происшествия. Второму потерпевшему удалось выжить лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Подозреваемый, скрывшийся от органов расследования, был объявлен в международный розыск.

В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержать злоумышленника удалось спустя 8 месяцев.

10 февраля 2013 года он попался на попытке кражи продуктов питания из магазина в городе Волжском.