Нижегородский бизнесмен арестован за убийство кардиохирурга Спиридонова

В Нижнем Новгороде областной суд по ходатайству следователей заключил под стражу бинезсмена Павла Бровкина по подозрению покушении на убийство врача-кардиолога Олега Спиридонова во время ссоры на парковке.

Как сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда, тем самым было отменено постановление Богородского городского суда, избравшего подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

"АН" накануне уже писали, что Госдума, а также СКР добивались ареста возможного убийцы кардиохирурга.

Напомним, 3 февраля 51-летний Олег Спиридонов был госпитализирован в больницу с ранением после инцидента на территории парковки в спортивном комплексе «Хабарское». В ночь на 8 февраля известный врач в Нижегородской области скончался. Подозреваемый был задержан. 5 февраля 2013 года Богородским городским судом было отклонено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, и избран домашний арест.

Павел Бровкин - генеральный директор топливно-энергетической компании. Как пишут нижегородские СМИ, он после словесной ссоры выстрелил в Спиридонова из травматического пистолета "Гроза 21". Медицинское освидетельствование показало, что подозреваемый находился под действием кокаина.