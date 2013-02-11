Нижегородский бизнесмен арестован за убийство кардиохирурга Спиридонова
11 февраля 2013, 17:01 [ «Аргументы Недели. Нижний Новгород» ]
В Нижнем Новгороде областной суд по ходатайству следователей заключил под стражу бинезсмена Павла Бровкина по подозрению покушении на убийство врача-кардиолога Олега Спиридонова во время ссоры на парковке.
Как сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда, тем самым было отменено постановление Богородского городского суда, избравшего подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
"АН" накануне уже писали, что Госдума, а также СКР добивались ареста возможного убийцы кардиохирурга.
Напомним, 3 февраля 51-летний Олег Спиридонов был госпитализирован в больницу с ранением после инцидента на территории парковки в спортивном комплексе «Хабарское». В ночь на 8 февраля известный врач в Нижегородской области скончался. Подозреваемый был задержан. 5 февраля 2013 года Богородским городским судом было отклонено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, и избран домашний арест.
Павел Бровкин - генеральный директор топливно-энергетической компании. Как пишут нижегородские СМИ, он после словесной ссоры выстрелил в Спиридонова из травматического пистолета "Гроза 21". Медицинское освидетельствование показало, что подозреваемый находился под действием кокаина.