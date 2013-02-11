В Рязани задержана семья, промышлявшая мошенничеством

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции Рязани сразу после совершения очередной аферы задержана ученица средней школы. 13-летняя девочка выдавала себя за соцработника и меняла пенсионерам подлинные деньги на фальшивые.

Несколько дней назад в полицию поступило заявление от 75-летней жительницы г. Сасово Рязанской области. Со слов потерпевшей, к ней заходила молодая девушка среднего роста, на вид 20-25 лет, которая представилась соцработником и сообщила, что со следующего месяца хозяйке полагается прибавка к пенсии. В ходе доверительной беседы завязавшейся после сообщения «хороших» новостей, гостья попросила поменять ей две пятитысячные купюры. Только вечером пенсионерка обнаружила, что полученные банкноты представляют собой «Билеты банка приколов».

Сотрудниками полиции были организованы специальные мероприятия по розыску подозреваемой, в ходе которых установлен автомобиль, на котором могла передвигаться «соцработница». Машина была замечена через несколько дней в одном из сел района. В салоне оказалась 13-летняя школьница, ее мать и управлявший автомобилем отчим.

К удивлению полицейских именно девочка выступала в роли «соцработницы». Буквально за несколько минут до задержания она наведалась в гости к 75-летней пенсионерке, также вручила ей прибавку к пенсии в виде «пятитысячной» купюры и забрала сдачу – три тысячи рублей.

В настоящее время по фактам мошенничества возбуждено два уголовных дела. По статье 159 «Мошенничество» и ст.150 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений».