В Подмосковье обнаружен подпольный склад контрафактной парфюмерии. ВИДЕО

В Московской области в подвале частного дома в Одинцовском районе хранились десятки тысяч флаконов духов и туалетной воды известных марок. Подпольный склад организовала этническая группировка из Средней Азии.

Установлено, что злоумышленники покупали фальшивки в Турции, а затем продавали их через Интернет. Причём цена одного флакона якобы брендового парфюма не превышала 400 рублей. Подделки расходились по всей России. По предварительным подсчётам, ущерб составляет десятки миллионов рублей.

"В ходе осмотра сотрудниками экономической безопасности в подвале дома обнаружена парфюмерная продукция 31-го наименования известных торговых марок Всего было обнаружено и изъято свыше 20 тысяч единиц готовой продукции.», - сообщила пресс-секретарь УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области Юлия Кондакова.

На месте были также изъяты списки постоянных покупателей.