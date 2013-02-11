В Хабаровске перед судом предстанет группа «черных риэлторов»

До десяти лет тюрьмы – такой срок заключения грозит хабаровчанам, которые незаконно продали квартиру умершей жительницы краевого центра. Как рассказали корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Главного управления МВД России по ДФО, правами на квадратные метры мужчины завладели мошенническим путём.

А началось все летом 2010 года. Женщина, проживавшая по договору социального найма в квартире в Южном округе Хабаровска, скоропостижно скончалась. По закону жилплощадь должна была отойти муниципалитету. Но злоумышленникам удалось завладеть паспортом умершей, а затем и документами на недвижимость.

Чтобы оформить приватизацию квартиры, аферисты нашли женщину, внешне очень похожую на прежнюю хозяйку жилья. Женщине предложили процент от будущей прибыли. За эту «награду» она должна была сыграть роль скончавшейся домовладелицы. Кроме того, мошенники наняли риэлтора, на которого возложили решение документальных вопросов по приватизации и последующей продажи жилплощади. Агент по недвижимости оформил необходимые бумаги, даже не заподозрив обмана. И вскоре сделка была заключена. Мошенники получили от покупателя два миллиона рублей.

Но о смерти настоящей хозяйки квартиры узнала ее сестра, проживающая в Перми. Собравшись ехать в Хабаровск, женщина попросила подругу умершей уточнить юридический статус квартиры покойной. Каково же было удивление пермячки, когда ей сообщили, что жилье продано. Женщина немедленно обратилась в полицию. Регистрация сделки и вступление в права новых владельцев жилья были приостановлены. А чтобы доказать криминальную подоплеку этой сделки, пришлось провести эксгумацию. Экспертиза подтвердила, что настоящая домовладелица на момент продажи квартиры уже была мертва.

А уже в ходе дальнейшего следствия выяснилось, что мошенничество с использованием подставной хозяйки – не единственный эпизод криминальной биографии этих «продавцов» За несколько дней до описываемых событий они завладели деньгами, вырученными с продажи квартиры двух жителей краевого центра. Узнав, что двое братьев получили в наследство квартиру в Железнодорожном округе Хабаровска и хотят ее продать, один из злоумышленников выдал себя за сотрудника крупной риэлторской компании. Он предложил услуги по оформлению наследства и последующей реализации жилья по выгодной цене. Братьям, которые, к слову, злоупотребляли спиртным и перебивались случайными заработками, мужчина обещал впоследствии купить частный дом, а остаток денежных средств вернуть.

В итоге аферист продал квартиру, часть денег он потратил на погашение кредита одного из братьев и приобретение частного дома в пригородном поселке Хабаровска. Правда, умолчал, что строение бесхозное и фактически не пригодно для проживания. Оставшуюся сумму - более 1 миллиона 700 тысяч рублей - мошенник потратил на свои нужды.

Прокуроры уже утвердили обвинительное заключение против проходимцев, дело направлено в суд.