В центре Москвы в кафе на Смоленском бульваре произошла массовая перестрелка

В центре Москвы в ресторане "Олива" на Смоленском бульваре произошла перестрелка, в которой приняли участие несколько десятков человек. В результате "боевых" действия пострадал один человек.

Пострадавший был госпитализирован с места происшествия и находится в больнице. Инцидент произошёл в кафе на Смоленском бульваре ещё в конце прошлой недели, но известно о нём стало только сейчас.

Как стало известно изданию Life News, в ресторане, расположенном в доме 3/5 на Смоленском бульваре посетители, сидевшие за разными столами, сначала вступили в перепалку друг с другом, затем несколько мужчин достали оружие и начали стрелять. Другие участники потасовки успели сбегать к машинам и взять оружие. По данным полиции, стреляли, в том числе и из автомата. Перестрелка продолжалась около 20 минут. Но злоумышленникам удалось скрыться.

В настоящее время полиция изучает записи с камер видеонаблюдения: на кадрах хорошо различимы лица многих участников перестрелки.