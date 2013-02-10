В Москве спецназ освободил похищенного через несколько минут после похищения

В Москве спецназ освободил похищенного человека через несколько минут после похищения, с поличным при похищении человека задержаны пять уроженцев Республики Азербайджан, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ.

Освобождению похищенного человека предшествовала оперативная информация о действующей на территории Москвы этнической группе, занимающейся грабежами и разбойными нападениями, полицейские вышли на след участников группы и готовились взять их с поличным.

Сегодня злоумышленники во дворе жилого дома похитили индивидуального предпринимателя, занимающегося торговлей овощами и фруктами на одном из московских рынков, который имел при себе крупную сумму денег.

Освободили похищенного торговца бойцы СОБР главка, заложник был освобожден среди задержанных похитителей оказался и предполагаемый наводчик - одноклассник двоюродного брата потерпевшего, которого предприниматель сразу же опознал.

В результате обыска у них были изъяты мелкокалиберный самодельный пистолет с пятью патронами, травматический пистолет «Макарыч» и пневматический пистолет марки «ТТ» .