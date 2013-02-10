Рамзан Кадыров потрясен убийством девочки у села Цоци-Юрт

Рамзан Кадыров потрясен трагической гибелью школьницы у села Цоци-Юрт, глава Чеченской Республики дал поручение привлечь к расследованию убийства самых опытных сотрудников полиции, подозреваемый арестован.

Тело ребенка 2003г.р. обнаружено в субботу у села Цоци-Юрт.

Девочку убил, как считает следствие, ее дальний родственник, проживавший с ней в одном селе, при обыске его автомобиля нашли личные вещи девочки. Установлено, что школьница была изнасилована и задушена, подозреваемый дал признательные показания.

"Нет ничего дороже жизни детей. Для безопасности детей должны быть приняты более чем исчерпывающие меры", - сказал Рамзан Кадыров.