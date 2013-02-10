В Москве младенец попал в реанимацию после того, как побыл час в компании отца

Ребенок в возрасте шести месяцев попал в реанимацию после того, как мать оставила его дома со своим гражданским мужем, а сама ушла в магазин, малыш госпитализирован из дома по улице Молодцова.

Мальчик родился в октябре 2012 года, по заключению медиков, у ребенка обнаружены телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники полиции уже опросили мать ребенка, женщина показала, что уходила в магазин, а по возвращении она обнаружила у ребенка телесные повреждения и вызвала медиков. Проводится доследственная проверка.