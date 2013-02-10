В Иркутской области пропала вторая школьница за неделю, идет розыск 14-летней Кристины Цивилий, напомни, тело ранее пропавшей 11-летней Ульяны Алексеевой обнаружено на прошедшей неделе.

Кристина Цивилий, как установлено, пропала 9 февраля, школьница ушла из дома по адресу из микрорайона Юбилейный, дом 91. Девочка, как показали ее родители. поехала на занятия в школу, расположенную в микрорайоне Первомайский.

Местонахождение Кристины Цивилий пока не установлено, убийца Ульяны Алексеевой не найден.