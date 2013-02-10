СК добивается ареста возможного убийцы кардиохирурга

Следователи добиваются заключения под стражу 24-летнего бизнесмена Павла Бровкина, помещенного под домашний арест по подозрению в убийстве на парковке в спортивном комплексе «Хабарское» кардиохирурга Олега Спиридонова.

10 февраля подозреваемый в причинении смерти врачу вызван к следователю для предъявления обвинения. Ход расследования дела находится на особом контроле у руководства Следственного комитета России, сообщается на сайте СКР.

«Следователи намерены добиваться избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Такие дерзкие и вопиющие факты, когда днем беспричинно гибнут люди, не должны оставаться безнаказанными», - говорится в сообщении. В субботу глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая призвала судейское сообщество дать профессиональную квалификационную оценку нижегородскому суду, отправившему под домашний арест предпринимателя, который в состоянии наркотического опьянения расстрелял из травматического пистолета детского кардиохирурга. По словам депутата, по этому случаю она уже обратилась в Генеральную прокуратуру.

3 февраля 51-летний Олег Спиридоно был госпитализирован в больницу с ранением после инцидента на территории парковки в спортивном комплексе «Хабарское». В ночь на 8 февраля известный врач в Нижегородской области скончался.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 24-летнего подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Павел Бровкин - генеральный директор топливно-энергетической компании. Как пишут нижегородские СМИ, он после словесной ссоры выстрелил в Спиридонова из травматического пистолета «Гроза 21». Медицинское освидетельствование показало, что подозреваемый находился под действием кокаина.

Подозреваемый был задержан. 5 февраля 2013 года Богородским городским судом было отклонено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, и избран домашний арест.