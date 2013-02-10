В Чеченской Республике убита школьница, возбуждено уголовное дело

В Чеченской Республике убита школьница, тело девочки 2003 г.р. с признаками насильственной смерти обнаружено 9 февраля недалеко от населенного пункта Цоци-Юрт Гудермесского района Чечни.

По факту убийства школьницы следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство), проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и поиск лица, совершившего данное преступление.