В Москве банк на Люблинской улице ограбили на 14,4 миллиона рублей
10 февраля 2013, 08:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве неизвестные на 14,4 миллиона рублей ограбили банк на Люблинской улице. Инцидент произошел в субботу. По данным полиции, двое неизвестных проникли в помещение операционной кассы одного из банков, расположенных на Люблинской улице, в доме № 96 строение 1 около одиннадцати часов утра.
Злоумышленники связали кассира и забрали из сейфа кассы 400 тысяч долларов, 22 тысячи евро и около двух миллионов рублей.
В итоге ущерб составил около 14,4 миллиона рублей, передает РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по статье "грабеж".