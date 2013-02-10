В Москве банк на Люблинской улице ограбили на 14,4 миллиона рублей

В Москве неизвестные на 14,4 миллиона рублей ограбили банк на Люблинской улице. Инцидент произошел в субботу. По данным полиции, двое неизвестных проникли в помещение операционной кассы одного из банков, расположенных на Люблинской улице, в доме № 96 строение 1 около одиннадцати часов утра.

Злоумышленники связали кассира и забрали из сейфа кассы 400 тысяч долларов, 22 тысячи евро и около двух миллионов рублей.

В итоге ущерб составил около 14,4 миллиона рублей, передает РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по статье "грабеж".