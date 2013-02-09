В Москве найдено тело новорожденного около мусорного контейнера, по факту обнаружения тела новорожденного ребенка начата доследственная проверка, страшная находка сделана сегодня в 3.40 мск по улице Родниковой.

Внешних признаков насильственной смерти на теле новорожденного не обнаружено, проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события, а также причины смерти новорожденного.