Развлечение по-тульски: обстрелян детский интернат
9 февраля 2013, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера вечером в дежурную часть полиции позвонили испуганные сотрудники Тульской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната, расположенной на улице Бундурина в Туле.
Они рассказали, что неизвестный хулиган произвел несколько выстрелов металлическими шариками из пневматического пистолета в окно школы-интерната. Слава богу, никто из воспитанников школы-интерната не пострадал, выбито только стекло.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Подозреваемый уже дал признательные показания.