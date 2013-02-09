Развлечение по-тульски: обстрелян детский интернат

Вчера вечером в дежурную часть полиции позвонили испуганные сотрудники Тульской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната, расположенной на улице Бундурина в Туле.

Они рассказали, что неизвестный хулиган произвел несколько выстрелов металлическими шариками из пневматического пистолета в окно школы-интерната. Слава богу, никто из воспитанников школы-интерната не пострадал, выбито только стекло.



Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Подозреваемый уже дал признательные показания.



