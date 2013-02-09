Полицейские в последний момент вырвали шестиклассника из лап педофила и смерти

“КП” выяснила подробности истории с поимкой педофила в Удельном парке вчера ночью. Оказалось, что самого страшного удалось избежать. Шестиклассник цел и невредим. Извращенец в руках правосудия. Решается вопрос, где он проведет время до суда.



- У вас все в порядке? - патрулируя Удельный парк, к мужчине с ребенком обратились патрульные вневедомственной охраны.

На улице - за полночь. В ответ - невнятное бормотание.



- Вы кем приходитесь ребенку? - заподозрили неладное стражи порядка.

- Я? - мужчина нервничал. - Несколько часов назад познакомился...

Малознакомого ребенку мужчину, доставили в отдел. Там выяснилось, что зовут его Сергей Букин. Фамилия - телевизионная, но не первая. Фамилию он менял, ранее его знали, как Чуманихина. Под этой фамилией, он его судили в 2003 году, за растление ребенка. Срок был двенадцать лет. Но, судя по всему, освободился он досрочно.

- Вы что с шестиклассником собирались сделать? - осведомились правоохранители.



Ответ поверг в шок: “Надругаться, убить и закопать”. Добавил еще, что преступление он четко спланировал, с собой взял нож. А школьнику, чтобы он ему доверял, подарил телефон...



Сейчас следователи решают, где Сергей Букин проведет время до суда. Его подозревают в покушении на насильственные действия (прим. автора - прим. автора в отношении однополого насилия статья "изнасилование" не применяется)

- Также отрабатываем его на причастность к совершению аналогичных преступлений, - сообщают в пресс-службе СУ СК по СПБ.