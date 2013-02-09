На трассе Пенза — Сердобск инспекторы ДПС пытались остановить автомобиль, мчавшийся со скоростью около 130 км/ч. Заблокировав проезжую часть, лихача остановили около магазина в деревне Названовка.

Когда один из сотрудников ДПС подошел к автомашине, водитель неожиданно включил задний ход, при этом зацепив инспектора капотом за форменную одежду… Он протащил инспектора около 400 метров. Полицейский кулаком выбил стекло,только после этого машина остановилась. При задержании нетрезвый молодой человек всячески сопротивлялся и нецензурно выражался. Инспектор ГИБДД получил телесные повреждения. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.



