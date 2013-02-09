Армянский вор признан в Америке крупнейшим медицинским аферистом

Армянский вор в законе Армен Казарян (Пзо), 44 лет, вчера вечером приговорен федеральным судом Нью-Йорка к 37 месяцам лишения свободы и 60 тысячам долларов штрафа. По данным СМИ, он представлял интересы в Лос-Анджелесе Деда Хасана.

Он считается в США главой в организации крупнейшей в истории США медицинской страховой аферы.

Ранее Казарян признал себя виновным в организации более ста несуществующих клиник, в схеме участвовали свыше 70 человек, преимущественно, выходцев из Армении, но также России, Украины и Казахстана. Ущерб от деятельности мошенников оценивается в 163 миллиона долларов.



Мошенническая схема признана идеальной в ФБР: начиная с 2000 года, как говорится в материалах расследования, подозреваемые открыли 118 подставных медицинских клиник в 25 штатах и предъявили фонду государственного медицинского обслуживания престарелых и инвалидов Medicare несуществующие счета, сообщает ria.ru. Не было врачей и пациентов реальности, существовали на самом деле только полученные деньги.



Казарян эмигрировал в США в 1996 году после неудавшегося покушения на него на родине. По данным некоторых СМИ, он представлял в Лос-Анджелесе интересы одного из самых влиятельных на территории бывшего Советского Союза криминальных лидеров Аслана Усояна (Дед Хасан).



