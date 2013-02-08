Полиция сообщила приметы предполагаемого убийцы девочки в Иркутской области

Полиции Иркутской области удалось установить, что к убийству пятиклассницы из Шелехова Ульяны Алексеевой может быть причастен мужчина, которого накануне видели рядом с домом девочки.

Некоторые очевидцы сообщили, что видели 11-летнюю девочку с мужчиной, гуляющей в городе.

Предполагаемым виновником гибели ребенка может быть мужчина возраста 35-40 лет. Его рост: 175-180 см. Среднего телосложения. Европейский тип лица. Кожа на лице смуглая. По данным следствия, мужчина был одет в дубленку коричневого цвета длиной до середины бедра, черные брюки, черные ботинки, на нем также была норковая шапка темного цвета.

У подозреваемого оказались и особые приметы - "ярко выраженная особенность походки". В чем именно состоит специфичность, в сообщении полиции не уточняется.

Со слов соседа семьи Алексеевых был составлен портрет предполагаемого преступника, сообщает Life News. Мужчина заявил, что вечером в четверг видел девочку в сопровождении незнакомого парня славянской внешности в возрасте чуть за 30.

Неизвестный шел в обнимку с девочкой, и многие подумали, что это отец и дочь.

В полиции призывают всех, кто что-либо знает об обстоятельствах преступления или о подозреваемом, сообщить по телефонам: 02, 89501183331, либо телефонам в Шелехове: 8 (39550) 4-15-37 (дежурная часть) или 8 (39550) 4-16-35 (телефон доверия ОМВД России по Шелеховскому району).

По данным следствия, в минувший четверг около 17:00 часов по местному времени Ульяна Алексеева ушла из своего дома в садоводстве "Ветеран" на факультатив в местный Дом творчества. Домой девочка не вернулась. Пятиклассницу искали сотрудники правоохранительных органов и добровольцы.

Полностью обнаженное тело Ульяны в пятницу в 11:10 по местному времени обнаружил в карьере на промышленной площадке сторож садоводческого товарищества Егор Власенко, когда обходил территорию. Эксперты обнаружили на теле следы борьбы - девочка отчаянно сопротивлялась убийце. На месте преступления был также найден, видимо, вырванный школьницей клок волос с головы убийцы.

Установлено, что преступник задушил свою жертву.

Поиском убийцы занимаются более 150 полицейских.

За информацию об убийце объявлено денежное вознаграждение, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.