Директор саранского домоуправления присвоил более миллиона рублей

Очередное преступление в сфере ЖКЧ расследуют сейчас мордовские сыщики. Под подозрение попал директор одного из домоуправлений города Саранска, в его отношении уже возбуждено уголовное дело по фактам хищения денежных средств в особо крупном размере.

Как установила прокурорская проверка, Дмитрий Останков на посту руководителя Домоуправления №5 присваивал деньги, поступавшие от собственников и арендаторов торговых точек, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. До недавнего времени платежи за электричество и отопление от них принимались именно домоуправлениями, которые занимались обслуживанием этих домов.

У коммунального начальника было разработано несколько схем для хищения поступавших денег. Часть из них он похищал, списывая на различные виды якобы проведенных ремонтных работ, работ по благоустройству и на приобретение товарно-материальных ценностей. Кроме того, директор объединял в счетах об оплате за предоставленные энергоресурсы денежные средства как поступившие от жильцов, так и якобы выплачиваемые арендаторами торговых помещений.

Таким образом, как отмечают в республиканском МВД, ему удавалось значительное время скрывать факты совершенных хищений. Не исключено, что часть своеобразной «задолженности» погашалась жильцами как плата за отопление и электроснабжение мест общего пользования – подъездов и подвалов.

Следствие оценивает размер хищений в сумму более одного миллиона рублей, в отношении директора домоуправления возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ему грозит наказание в виде лишения свобода сроком до 10 лет.