Адвокат Жеребёнков об Игнатенко: скорее всего, дело развалится

Известный адвокат по «громким делам», учредитель МОО «Справедливость» Владимир Жеребёнков объяснил «АН-онлайн», что обвинение во взяточничестве для следствия доказать сложнее, чем мошенничество.

В. Жеребёнков рассказал, что поляки, когда было принято решение о выдаче бывшего первого зампрокурора Московской области Александра Игнатенко в Россию, поставили условие, что ему нельзя вменять мошенничество. «Мошенничество сегодня и исключили. Теперь ему предъявляют обвинение во взяточничестве. А взятку следователям доказать сложнее, чем мошенничество», - уточнил он.

Адвокат пояснил, что при доказательстве обвинения во взяточничестве нужно конкретизировать обвинение. «Должен быть предмет взятки, должны быть действия, должны быть полномочия. То есть следствию потребуется конкретизировать то обвинение, которое они предъявили и в рамках которого его (Игнатенко – прим. ред.) и выдали», - пояснил В. Жеребёнков.

По словам юриста, «игорное дело» идет «ни шатко, ни валко». «Большинство фигурантов были освобождены, большинство дел прекращено. Перспектив у дела мало, хотя долго тянуться оно не может по закону, так что решение нужно принимать», - объяснил свою точку зрения он.

В. Жеребёнков напомнил, что А. Игнатенко находится под стражей уже целый год. «У нас предельные сроки – полтора года нахождения под стражей по особо тяжким преступлениям. А 290 статья, часть 4 («Получение взятки» - прим. ред.) – это особо тяжкое преступление. Карается лишением свободы до 12 лет плюс достаточно серьезные штрафные санкции», - уточнил адвокат. По закону, рассказал он, в течение полугода следствие должно определиться с обвинением, окончательно доказать вину экс-зампрокурора и выйти на ознакомление с материалами дела. «Потому что за месяц до истечения предельного срока – тех самых полутора лет – требуется приступить к ознакомлению с материалами дела», - сказал юрист.

«Я не исключаю логически, чтобы окончательно выпустить пар и лицо сохранить, следствие может затянуть немножко расследование, пытаясь доказать его (А. Игнатенко – прим. ред.) вину…соответственно, его могут выпустить из-под стражи по достижению предельного срока заключения (то, что он в Польше был тоже учитывается). То есть его могут освободить под подписку о невыезде, а потом ни шатко, ни валко дело будет расследоваться и, скорее всего, прекратится», - предположил адвокат.

При этом С. Жеребёнков напомнил, что дела в отношении остальных фигурантов дела рассыпались. «Назаров (организатор бизнеса – прим. ред.) на свободе, остальные почти все тоже. Дело-то рассыпалось», - сказал он. Адвокат считает, что защита А. Игнатенко займет правильную позицию. «Он сейчас решил помолчать – и право на молчание у него есть – правильная позиция. Тем более, что всегда можно сказать такое из-за чего у следствия возникнет серьезная нестыковка или неустранимое противоречие», - резюмировал юрист.