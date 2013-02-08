Водитель автобуса в Хабаровске стал жертвой необычного вора

Хабаровские полицейские раскрыли не совсем обычное «воровство» с участием собаки. Сообщение об этом происшествии попало сегодня в сводку краевого УВД, сообщили корреспонденту АН-онлайн в пресс-службе ведомства.

Все началось с того, что из кабины автобуса маршрута №1 исчезла барсетка, принадлежащая водителю. Мужчина заявил об этом в полицию. Отметим, кража была совершена на территории автопарка. Туда и выехали оперативники.

Правоохранители были сильно удивлены, когда они увидели, что содержимое барсетки не тронуто. Зато на мужской сумке были следы зубов. В итоге выяснилось, что нарушителем закона стал один из псов, "охраняющих" территорию автобусного парка. Как рассказали полицейским сотрудники автопредприятия, это уже не первый подобный случай. Очевидно, полагая, что в сумочке может оказаться что-то съестное, псы уже не раз похищали небольшие сумки и пакеты из кабины водителя, забегая через салон автобуса. Кстати, и герой сегодняшнего ЧП тоже не раз пытался «кормиться» таким способом. Стражи порядка не стали регистрировать кражу, а водителям и кондукторам посоветовали быть внимательнее к личным вещам.