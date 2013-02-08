В Подмосковье заведено дело по угону локомотива

В Подмосковье в отношении жителя Курской области, составителя поездов Романа Мироненко возбуждено уголовное дело за угон железнодорожного подвижного состава. Причиненный ущерб - 2 миллиона рублей.

В первый день 2013 года, 1 января на территории ООО "Мытищинская база нефтепродуктов" Мироненко, не имея прав на управление железнодорожным подвижным составом и будучи нетрезвым, угнал локомотив, выехал на нем с территории базы и заехал на подъездные пути парка "Мытищи-Северные" железнодорожной станции Мытищи. Затем он обманом получил разрешение на въезд на 4-й путь парка станции, где прицепил к локомотиву семь вагонов (один крытый вагон и шесть цистерн) и отцепил их при этом от основного состава. В итоге угнанный локомотив столкнулся с составом из 50 вагонов, сообщает РБК. В результате было пробито днище одной из цистерн, что привело к утечке бензина. Ко всему прочему еще возник пожар.



Предварительный ущерб, причиненный ОАО "Российские железные дороги", составляет около 2 млн руб. без учета стоимости и повреждения угнанного локомотива, а также стоимости сгоревшего бензина.



