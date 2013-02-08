Названа причина смерти пятиклассницы в Иркутской области

Ульяна Алексеева, 11-летняя девочка из города Шелехов Иркутской области умерла от того, что ее задушили. Ее тело было найдено сегодня на территории промышленной зоны, в карьере.

Возможно, было также сексуальное насилие. За информацию об убийце объявлено денежное вознаграждение, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

"АН" ранее сообщали: полиция Иркутской области нашла тело пятиклассницы, пропавшей по дороге в Дом творчества в городе Шелехов.